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22:42, 28 ноября 2022Экономика

Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России

Reuters: Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России

Фото: Pixabay

Представители правительств стран Евросоюза (ЕС) не смогли достичь договоренности об уровне ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — рассказал один из дипломатов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен. По его словам, позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».

25 ноября стало известно, что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.

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Марина Совина
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