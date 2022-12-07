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10:19, 7 декабря 2022Экономика

В Кремле рассказали об отсутствии ответа на потолок цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил об отсутствии ответа на потолок цен на нефть

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Решение об ответе на введение западными странами потолка цен на морские поставки российской нефти пока не принято. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о трех вариантах возможной реакции, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время рассматриваются разные способы нивелировать введение санкций. Представитель Кремля заявил, что, когда решение примут, его доведут до общественности, но пока оно отсутствует.

О трех вариантах ответа ранее сообщили «Ведомости». Первый предусматривает запрет на продажу нефти странам, присоединившимся к ограничениям, даже если они приобретают сырье через страны-посредники, которые занимают нейтральную позицию.

В рамках второго варианта блокируется экспорт по контрактам, включающим условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В третьем варианте говорится о введении индикативной цены, то есть определение максимальной скидки по отношению к Brent, с которой разрешается продавать российский сорт Urals.

Пока ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. Они должны были обсуждаться накануне, 6 декабря, на совещании у президента.

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Потолок цен на российскую нефть введен на уровне 60 долларов за баррель. Реализовать его западные страны задумали через отказ в страховании судов, перевозящих более дорогое сырье. Перед вступлением в силу механизма, как сообщали источники, Россия активно скупала танкеры. Вместе с тем источники на рынке указывают, что своего флота будет недостаточно для поддержания объемов экспорта, кроме того, покупать приходится старые суда, которым в скором времени предстоит утилизация.

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Платон Щукин
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