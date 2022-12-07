В Кремле рассказали об отсутствии ответа на потолок цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил об отсутствии ответа на потолок цен на нефть

Решение об ответе на введение западными странами потолка цен на морские поставки российской нефти пока не принято. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о трех вариантах возможной реакции, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время рассматриваются разные способы нивелировать введение санкций. Представитель Кремля заявил, что, когда решение примут, его доведут до общественности, но пока оно отсутствует.

О трех вариантах ответа ранее сообщили «Ведомости». Первый предусматривает запрет на продажу нефти странам, присоединившимся к ограничениям, даже если они приобретают сырье через страны-посредники, которые занимают нейтральную позицию.

В рамках второго варианта блокируется экспорт по контрактам, включающим условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В третьем варианте говорится о введении индикативной цены, то есть определение максимальной скидки по отношению к Brent, с которой разрешается продавать российский сорт Urals.

Пока ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. Они должны были обсуждаться накануне, 6 декабря, на совещании у президента.

Потолок цен на российскую нефть введен на уровне 60 долларов за баррель. Реализовать его западные страны задумали через отказ в страховании судов, перевозящих более дорогое сырье. Перед вступлением в силу механизма, как сообщали источники, Россия активно скупала танкеры. Вместе с тем источники на рынке указывают, что своего флота будет недостаточно для поддержания объемов экспорта, кроме того, покупать приходится старые суда, которым в скором времени предстоит утилизация.