Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:17, 10 ноября 2022Экономика

Названа особенность судов для транспортировки российской нефти после эмбарго

Bloomberg: после вступления в силу эмбарго нефть из РФ будут возить на старых танкерах

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Россия пытается снизить негативный эффект европейского эмбарго на морские поставки нефти, для чего ищет танкеры, готовые работать в новых условиях. Однако отличительной особенностью таких судов станет их плохое состояние. Об этом пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

По его мнению, перевозить сырье, скорее всего, согласятся только старые суда, «следующим владельцем которых станет свалка». Компания Vortexa подсчитала, что перенаправление нефтяных объемов, которые ранее шли в Европу, в дружественные страны — фактически в Китай, Индию и Турцию — потребует 219 танкеров различных размеров.

Ли напомнил, что это в три раза больше, чем российские поставщики задействовали в октябре. В качестве причины такого разрыва он назвал разницу в длине маршрута. Замена конечного пункта потребует значительно больше времени, то есть с помощью одного танкера в течение определенного срока можно будет перевезти меньше нефти.

Частично снять проблему могут поставки по Северному морскому пути, но зимой он становится почти непроходим, особенно на фоне проблем с наблюдением из космоса.

Найти необходимое количество судов, заметил эксперт, сложно. Для судовладельцев сотрудничество с российскими компаниями станет большим риском, но если судно вскоре предполагают распилить на металлом, сделка может стать выгодной.

Brent от TradingView

Ранее глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил, что после вступления в силу частичного европейского эмбарго на российскую нефть в декабре экспорт сырья резко сократится. По его мнению, набрать нужное число танкеров для поставок Россия не сможет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Двоих россиян насмерть придавило грузовиком
Россия испытала четвертый «Электро-Л»
Российских медработников осудили на семь лет за фиктивную вакцинацию от COVID-19
Названа самая высокооплачиваемая вакансия для студентов в Москве
Россия назвала темы для переговоров в рамках G20
В России предложили подумать о предоставлении льгот детям работающих родителей
Россиянам назвали самый опасный способ сушки волос
Названа особенность судов для транспортировки российской нефти после эмбарго
У США и мира начались серьезные проблемы из-за реки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.