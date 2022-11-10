Названа особенность судов для транспортировки российской нефти после эмбарго

Bloomberg: после вступления в силу эмбарго нефть из РФ будут возить на старых танкерах

Россия пытается снизить негативный эффект европейского эмбарго на морские поставки нефти, для чего ищет танкеры, готовые работать в новых условиях. Однако отличительной особенностью таких судов станет их плохое состояние. Об этом пишет аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

По его мнению, перевозить сырье, скорее всего, согласятся только старые суда, «следующим владельцем которых станет свалка». Компания Vortexa подсчитала, что перенаправление нефтяных объемов, которые ранее шли в Европу, в дружественные страны — фактически в Китай, Индию и Турцию — потребует 219 танкеров различных размеров.

Ли напомнил, что это в три раза больше, чем российские поставщики задействовали в октябре. В качестве причины такого разрыва он назвал разницу в длине маршрута. Замена конечного пункта потребует значительно больше времени, то есть с помощью одного танкера в течение определенного срока можно будет перевезти меньше нефти.

Частично снять проблему могут поставки по Северному морскому пути, но зимой он становится почти непроходим, особенно на фоне проблем с наблюдением из космоса.

Найти необходимое количество судов, заметил эксперт, сложно. Для судовладельцев сотрудничество с российскими компаниями станет большим риском, но если судно вскоре предполагают распилить на металлом, сделка может стать выгодной.

Ранее глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил, что после вступления в силу частичного европейского эмбарго на российскую нефть в декабре экспорт сырья резко сократится. По его мнению, набрать нужное число танкеров для поставок Россия не сможет.