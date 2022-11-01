Глава нефтетрейдера предсказал резкое падение поставок из России

Глава трейдера Vitol Харди предупредил о падении экспорта российской нефти в декабре

После вступления в силу частичного европейского эмбарго на российскую нефть в декабре экспорт сырья резко сократится. Об этом в интервью Financial Times заявил глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.

По его мнению, флот танкеров, который собирает Россия для обхода запрета на страхование судов, не позволит сохранить объем поставок. Харди признал, что российские компании добились определенного успеха в обходе санкций, но полностью проблемы решить не удастся. В настоящее время, заметил глава Vitol, Россия не может поставить за рубеж до 500 тысяч баррелей в сутки, новые ограничения уберут с рынка еще столько же, так что общие ограничения достигнут миллиона баррелей в сутки.

Он напомнил, что российским нефтяным компаниям придется терпеть дополнительные расходы для маскировки и последующей продажи сырья. Крупные супертанкеры в российские порты на Балтике заходить не смогут, поэтому для перевозки нефти придется использовать более мелкие суда, чтобы уже потом перекачивать с них товар на крупные в районе вод стран Евросоюза. Такая ситуация, помимо всего прочего, создает экологические риски.

Как отмечается в материале, и Китай, и Индия, которые активно покупают российскую нефть, обладают своим флотом танкеров, но до сих пор неизвестно, согласятся ли они предоставлять суда без страховки.

Ранее во время выступления на конференции ADIPEC в ОАЭ Харди заявил, что его компания еще в апреле отказалась от торговли российской нефтью, однако пока поставляет нефтепродукты в соответствии с контрактами.