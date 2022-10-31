Европейский трейдер заявил об отказе от торговли российской нефтью

Европейский трейдер Vitol заявил об отказе от торговли российской нефтью с апреля

Швейцарско-нидерландский трейдер Vitol не продает российскую нефть с апреля этого года, хотя пока и торгует нефтепродуктами из России в соответствии с действующими контрактами. Об этом во время выступления на конференции ADIPEC в ОАЭ заявил глава европейской компании Рассел Харди, пишет ТАСС.

Комментируя нынешний энергетический кризис в Европе, он указал, что предстоящая зима окажется достаточно сложной, но следующая будет сложнее. К такому выводу его подводит снижение добычи газа в регионе в первой половине 2023 года.

В апреле Vitol Group указывала, что планирует отказаться от торговли российской нефтью и нефтепродуктами до конца этого года. Компания является одним из крупнейших в мире нефтетрейдеров наряду с Trafigura, Glencore и Gunvor.

Ранее сообщалось, что в октябре в России несколько снизилась добыча нефти по сравнению с сентябрем, а экспорт упал на 2 процента. Негативная динамика наблюдается второй месяц подряд, по оценкам экспертов, как минимум до конца года она сохранится.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз, в котором говорится, что объемы поставок нефти и газа из России в будущем вряд ли смогут вернуться к уровням 2021 года. Скорее всего, к 2030 году их доля на мировом рынке продолжит снижаться.