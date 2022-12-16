В Кремле высказались об ответе на введение Западом потолка цен на нефть

Песков заявил, что ответ на решение Запада ввести потолок цен на нефть досогласовывается

Ответ на решение стран Запада ввести потолок цен на нефть досогласовывается, он будет опубликован в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля заверил, что в настоящий момент согласовываются «последние моменты». «Ожидаем, что это произойдет скоро», — сказал он, высказываясь о сроках появления указа с ответными мерами.

Государства Евросоюза, США и Австралия ввели предельную цену на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.