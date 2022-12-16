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12:59, 16 декабря 2022Экономика

В Кремле высказались об ответе на введение Западом потолка цен на нефть

Песков заявил, что ответ на решение Запада ввести потолок цен на нефть досогласовывается

Фото: David W Cerny / Reuters

Ответ на решение стран Запада ввести потолок цен на нефть досогласовывается, он будет опубликован в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля заверил, что в настоящий момент согласовываются «последние моменты». «Ожидаем, что это произойдет скоро», — сказал он, высказываясь о сроках появления указа с ответными мерами.

Государства Евросоюза, США и Австралия ввели предельную цену на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

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Варвара Кошечкина
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