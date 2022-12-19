Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:10, 19 декабря 2022Экономика

Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ

Нидерланды считают введение лимита цен на газ небезопасным для обеспечения газоснабжения
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Нидерланды считают введение лимита цен на газ в Европейском союзе (ЕС) потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения стран Европы, поэтому не поддержали инициативу в существующем виде. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен в Twitter.

По мнению главы голландского ведомства, несмотря на некоторые улучшения в данном механизме, он продолжает нести возможные угрозы для обеспечения энергоресурсами.

Йеттен указал, что Нидерландам необходима четкая оценка возможных рисков после принятия решения. «Меня беспокоит возможный сбой на европейском энергетическом рынке, финансовые последствия и надежность поставок», — добавил министр.

Ранее стало известно, что страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне 180 евро. Он вступит в силу с 15 февраля. При этом, согласно заявлению МИД Венгрии, введение ограничений поддерживали не все страны ЕС — помимо Будапешта речь идет о еще восьми государствах. Тем не менее голосов оказалось достаточно для положительного решения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
Лукашенко назвал себя и Путина «самыми токсичными людьми на планете»
В Молдавии объяснили прекращение вещания шести телеканалов
Украинские войска выпустили серию ракет по Донецку
Путин заявил о согласовании параметров цен на энергоресурсы из России для Минска
Жителей Киева предупредили о возможности длительных отключений света
Зеленского попросили ужесточить наказание за неисполнение военными приказа
Мэр Киева рассказал об остром дефиците электричества в городе
Европейская страна оценила вероятность угрозы России для Молдавии
Конгрессмены рекомендовали предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.