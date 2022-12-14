Польша назвала виновных в пробуксовке решения ЕС о потолке цен на газ

Премьер Польши Моравецкий: решение ЕС о потолке цен на газ буксует из-за Северной Европы

Страны Евросоюза (ЕС) не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ прежде всего из-за государств Северной Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Он указал, что несколько стран «не видят возможности определения потолка даже на уровне 180-190 евро за 1 мегаватт час» (1,8-1,9 тысячи евро за 1 тысячу кубических метров). Политик также обратился к партнерам по ЕС с призывом быть «более отважными и смелыми, чтобы использовать мощную экономическую силу, чтобы санкционный режим был как можно шире и реальнее».

13 декабря сообщалось, что представители стран ЕС решили отложить до следующей недели вопрос о введении потолка цен на газ. При этом, по словам министра экономики и энергетики ФРГ Роберта Хабека, удалось согласовать 90-95 процентов вопросов, «но по значительным пунктам договориться не удалось».

Ранее Лондонская биржа ICE предупредила ЕС, что попытка установить потолок цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах), скорее всего, приведет к его большему подорожанию. Специалисты считают, что поставщики, вероятнее всего, будут выкупать короткие позиции и прекратят продажу газовых фьючерсов TTF, если цены хотя бы приблизятся к предельному уровню. Это позволит им застраховать себя от риска удержания этих позиций. Возникшая в результате этого нехватка продавцов на рынке TTF приведет к росту цен, уверены в ICE.