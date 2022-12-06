Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:36, 6 декабря 2022Экономика

ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен

ICE предупредила ЕС о риске подорожания газа из-за введения потолка цен на него

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Лондонская биржа ICE предупредила Европейский союз (ЕС), что попытка установить потолок цен на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах), скорее всего, приведет к его большему подорожанию. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в служебной записке, направленной в Еврокомиссию, ICE заявила, что введение такого предела может привести к росту цен на энергоресурс, несмотря на то, что сама инициатива направлена на смягчение последствий ценовых скачков.

Специалисты считают, что поставщики, вероятнее всего, будут выкупать короткие позиции и прекратят продажу газовых фьючерсов TTF, если цены хотя бы приблизятся к предельному уровню. Это позволит им застраховать себя от риска удержания этих позиций. Возникшая в результате этого нехватка продавцов на рынке TTF приведет к росту цен, уверены в ICE.

3 декабря страны G7 и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Западные страны призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
США с союзниками заморозили активы российских бизнесменов на миллиарды долларов
Песков заявил о «никогда не оставляющих в покое» Россию западных спецслужбах
Доктор Мясников назвал основную пользу бананов
В Кремле высказались о стоп-листе вопросов на встрече Путина с членами СПЧ
МИД заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности
Россиянин погиб из-за упавшего пешеходного перехода
В России предложили в шесть раз увеличить штраф за ОСАГО
Россиянам перестали продавать китайские автомобили в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.