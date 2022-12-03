G7 определилась с потолком на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Страны «Большой семерки» (G7) и Австралия определились с потолком на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении международного клуба, сообщает РИА Новости.

Был достигнут консенсус, по которому предельная цена на нефть устанавливается на отметке в 60 долларов за баррель. При этом объединение обязалось следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела и при необходимости пересматривать и корректировать потолок.

Вечером 2 декабря Европейский союз также официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Меры должны вступить в силу с 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупредил, что если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся. Кроме того, по его словам, решение о потолке цен приведет к существенной дестабилизации рынка.