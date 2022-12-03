Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:57, 3 декабря 2022Экономика

G7 определилась с потолком на российскую нефть

G7 определилась с потолком на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) и Австралия определились с потолком на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении международного клуба, сообщает РИА Новости.

Был достигнут консенсус, по которому предельная цена на нефть устанавливается на отметке в 60 долларов за баррель. При этом объединение обязалось следить за эффективностью и влиянием политики ценового предела и при необходимости пересматривать и корректировать потолок.

Вечером 2 декабря Европейский союз также официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Меры должны вступить в силу с 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупредил, что если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся. Кроме того, по его словам, решение о потолке цен приведет к существенной дестабилизации рынка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
G7 определилась с потолком на российскую нефть
В Совфеде высмеяли конфликт в правительстве Германии
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Перечислены способы защитить вклады от обесценивания
Блогера-иноагента Михаила Климарева объявили в розыск
Боррель назвал количество обучающихся в рамках миссии ЕС солдат ВСУ
Маск решил опубликовать документы по скандалу с сыном Джо Байдена
Доктор Мясников посоветовал продукт для профилактики слабоумия
Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Госдеп заявил о перманентном отказе США признавать новые территории России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.