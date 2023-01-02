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09:01, 2 января 2023Экономика

В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть

Аналитик Белогорьев: США через потолок цен на нефть пытаются вернуть свое былое влияние

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

США, продвинув потолок цен на российскую нефть, действуют на отдаленную перспективу. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По его мнению, Вашингтон видит, что из-за проблем со сланцевой нефтью текущий потенциал добычи углеводородов в США «близок к исчерпанию», и с помощью ограничения для Москвы страна пытается вернуть былое влияние на рынок нефти. В частности, объяснил эксперт, США осознают свою неспособность влиять на цену барреля, противопоставляя себя ОПЕК+.

Также Белогорьев обратил внимание, что страны ОПЕК+ поддержали Россию, поскольку понимают, что этот антироссийский инструмент Вашингтона «может из частного превратиться в общее орудие», способное диктовать условия любой стране. «Потребитель часто диктует цены, но тут вопрос, как он диктует: экономический путь или искусственный. И здесь проблема именно в искусственности механизма», — указал он.

30 декабря Министерство финансов США опубликовало инструкцию о применении потолка цен на нефтепродукты из России. Отмечается, что ведомство освободит от ценовых ограничений нефтепродукты, которые получены глубокой переработкой за пределами России. Однако простое смешивание к этой процедуре не относится, подчеркнули в ведомстве. При этом министерство не определило, каким именно должен быть потолок на нефтепродукты. Ввести его планируется в феврале следующего года.

Москва еще с момента подготовки ценовых ограничений утверждала, что прекратит поставки сырья в страны, поддержавшие ограничения, а также не станет сотрудничать с покупателями, которые согласятся исполнять требования. Однако соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал спустя три недели после начала действия потолка цен, а вступит в силу он не раньше 1 февраля 2023 года. Кроме того, в документе прописана возможность исключения из общего правила по распоряжению главы государства.

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Марина Совина
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