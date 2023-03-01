Минфин сообщил о падении цены на российскую нефть в 1,86 раза

Минфин: в феврале стоимость нефти сорта Urals снизилась в 1,86 раза в годовом выражении

В феврале средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals поднялась до 49,56 доллара за баррель, в январе она составляла 49,48 доллара. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

При этом ведомство отмечает, что в годовом выражении стоимость Urals упала в 1,86 раза, так как в феврале 2022 года сорт продавался по 92,15 доллара за баррель. В январе-феврале 2022 года средняя цена составляла 88,89 доллара, а в тот же период в текущем году — 49,52 доллара за баррель.

После начала боевых действий на Украине российскую нефть начали продавать со значительным дисконтом к эталонному сорту Brent, хотя в прошлом он не превышал нескольких долларов. Ситуация усугубилась после вступления в силу эмбарго Евросоюза и потолка цен на нефть, который поддержали страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария.

Март станет последним месяцем, когда сумма налогов с нефтяной отрасли рассчитывается только из учета средней цены, которая формируется на основе оценок независимого ценового агентства Argus. С апреля в силу вступит правило о максимальном дисконте по отношению к Brent, так что при продаже нефти дешевле компания должна будет заплатить налоги как при цене выше. Вначале размер максимальной скидки составит 34 доллара за баррель, но к июлю он упадет до 25 долларов.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в январе нефтегазовые доходы России сократились на 38 процентов, с 30 миллиардов до 18,5 миллиарда долларов. К падению нефтяных доходов прибавились проблемы с продажей газа. Биржевая цена в Европе в настоящее время в три раза ниже, чем год назад, поставки «Газпрома» по трубопроводам упали до исторического минимума.