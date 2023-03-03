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13:56, 3 марта 2023Экономика

В России приготовились к максимальной нехватке нефтегазовых доходов в марте

Минфин России сообщил о недополученных в феврале от продажи нефти и газа 95,7 млрд руб.
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в марте составит минус 132,1 миллиарда рублей, это максимальный показатель с начала года. По итогам февраля бюджет недополучил 95,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

В январе разница с запланированным объемом составила 106,6 миллиарда рублей. В начале февраля ожидалось, что по итогам месяца нехватка достигнет 108 миллиардов рублей, но результат оказался лучше на 12,3 миллиарда.

Минфин традиционно не указывает структуру нефтегазовых доходов, но итоговый показатель может быть связан с ростом поставок российского трубопроводного природного газа в Европу с 1 февраля. Контракты «Газпрома» зависят от спотовых цен в Европе с некоторым лагом, из-за чего в январе российский газ оказался заметно дороже, чем от других поставщиков.

С 1 марта поставки «Газпрома» должны были стать еще дешевле, так как цены на газ в Европе продолжают падать, а после остановки газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток», а также отказа Украины принимать заявки на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» (пункт приема с нее находится под контролем российских войск), по маршруту уже достигнут технологический предел. В результате доходы от продажи газа снизятся.

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Цена на российскую нефть, исходя из которой Минфин рассчитывает уровень налогов, в феврале составила 49,56 доллара за баррель, в январе она доходила до 49,48 доллара. Бюджет 2023 года сверстан при цене 70 долларов за баррель.

Исходя из цифр за февраль и прогноза на март, совокупный объем средств, направляемых на продажу юаней для поддержания бюджета, составит 119,8 миллиарда рублей. Операции будут проводить в период с 7 марта по 6 апреля 2023 года. Таким образом, каждый день Минфин будет получать от продажи валюты 5,4 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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