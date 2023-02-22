«Газпром» нарастил поставки в Европу на фоне падения цен на газ

«Газпром» нарастил поставки в Европу через Украину до уровня прошлого года

Суточные поставки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) выросли на 4,2 процента, до 42,1 миллиона кубометров, таким образом вернувшись на уровень конца прошлого года. Об этом со ссылкой на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 22 февраля объем транзита приблизился к техническому максимуму, сложившемуся в настоящее время. Прокачка идет только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявки через ГИС «Сохрановка» украинская сторона неизменно отклоняет, так как пункт приема с нее находится под контролем российских войск.

Во второй половине 2022 года поставки через украинскую ГТС стабильно оставались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. В январе объем прокачки начал резко падать из-за отсутствия заявок со стороны потребителей. Быстрое падение биржевых цен на газ в Европе привело к тому, что российское топливо оказалось заметно дороже, чем у других поставщиков.

Цена на российский трубопроводный газ привязана к стоимости спотовых поставок, но с некоторым лагом. С февраля, когда его стоимость опустилась, поставки начали увеличиваться.

Под конец февраля биржевая стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 550 долларов за тысячу кубометров, что в полтора раза ниже, чем год назад. Этому поспособствовали рекордная заполненность европейских газовых хранилищ, рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, а также снижение опасений трейдеров из-за реализации основных угроз.

С осени 2021 года стоимость топлива в Европе шла вверх в том числе на страхе перед возможной остановкой поставок из России. К февралю 2023 года зависимость региона от российского газа сократилась до минимума. Так, в Чехии объявили, что, в январе страна не закупила у «Газпрома» ни одного кубометра топлива.