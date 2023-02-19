В Чехии заявили об отсутствии поставок российского газа в январе

Глава Минпромтогра Чехии: в январе страна не закупила из России ни одного кубометра газа

Чехия в январе обошлась без поставок российского газа, заявил министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелу. Соответствующие данные он привел в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в январе страна не импортировала даже одного кубометра российского топлива. «С момента прекращения поставок по газопроводу "Северный поток" газ из России может поступать к нам только через Словакию. А оттуда в Чехию с сентября прошлого года до конца января утекло всего 2,2 процента всего импорта. В январе не было даже кубометра», — заявил он.

Глава Минпромторга Чехии уточнил, что российский газ заменили осуществляемые через территорию Германии поставки из Норвегии и сжиженного газа из Нидерландов и Бельгии. «В прошлом году оппозиция предупреждала, что мы не сможем пережить зиму без российского газа. Мы обещали обратное и сделали все, что в наших силах», — добавил Сикелу.

В конце 2022 года сообщалось, что газохранилища в Чехии заполнены на 84 процента, запасы газа составляют в республике 2,917 миллиарда кубометров.