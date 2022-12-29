В Чехии отчитались о заполненности газохранилищ

В Чехии сообщили о заполненности газохранилищ на 84 процента

Газохранилища в Чехии заполнены на 84 процента, запасы газа составляют в республике 2,917 миллиарда кубометров, сообщило Czech News Agency (CTK) со ссылкой на министра промышленности и торговли страны Йозефа Сикелу.

C 23 декабря запасы газа в чешских хранилищах увеличились на 42 миллиона кубометров, отчитался глава ведомства. Издание уточнило, что в Чехии установилась теплая для конца декабря погода. Это позволяет успешно реализовывать меры по экономии потребления газа.

Ранее экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек рассказал, что Европейский союз (ЕС) неспособен найти замену всему газу, поставляемому из России. Бывший председатель правления признал абсолютно невозможной компенсацию российского газа за счет других источников.