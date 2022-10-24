В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ

Экс-глава чешской компании Prazska plynarenska Янечек: ЕС не найдет замену газу из России

Европейский союз (ЕС) неспособен найти замену всему газу, поставляемому из России. Об этом в интервью Parlamentní listy заявил экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек.

Бывший председатель правления признал абсолютно невозможной компенсацию российского газа за счет других источников. По его словам, энергоносителей из Норвегии и США недостаточно для замены трубного газа.

«Природный газ для нас — стратегическое сырье, без которого не обойтись. И за отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства», — подчеркнул Янечек.

Ранее глава Минпромторга страны Йозеф Сикела заявил, что газохранилища в Чехии заполнены на 92 процента, при этом газ продолжает поступать в них из-за установившейся теплой погоды и сокращения энергопотребления на 34 процента по сравнению с прошлым годом. По его словам, в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти предстоящий зимний период даже с учетом резкого сокращения поставок газа из России.