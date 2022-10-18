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13:27, 18 октября 2022Экономика

В Чехии заявили о росте уверенности в возможности обойтись без газа из России

Чешский министр Сикела заявил о росте уверенности в возможности обойтись без газа из РФ

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Газохранилища в Чехии заполнены на 92 процента, при этом газ продолжает поступать в них из-за установившейся теплой погоды и сокращения энергопотребления на 34 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава Минпромторга страны Йозеф Сикела, передает ТАСС.

По его словам, в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти предстоящий зимний период даже с учетом резкого сокращения поставок газа из России. Обойтись без выпавших объемов помогают возросшие поставки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США.

На фоне снижения опасений биржевая стоимость топлива уверенно снижается. За последние две недели цены упали на треть, в начале торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 18 октября, ноябрьские фьючерсы опускались ниже 1200 долларов за тысячу кубометров.

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Европейские лидеры продолжают работать над планом мероприятий по снижению ценового давления на энергоресурсы. По данным СМИ, от потолка цен на газ пока решено отказаться из-за опасений по поводу дефицита поставок, вместо этого в регионе планирует сосредоточиться на совместных закупках.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что введение ограничений на цены приведет к остановке поставок, поскольку российская сторона посчитает такие действия нарушением контракта. К настоящему времени Россия отвечает за 10 процентов европейского газового импорта, что в три-четыре раза ниже, чем в прошлые годы, но все равно представляет собой значительный объем.

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Платон Щукин
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