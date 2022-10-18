В Чехии заявили о росте уверенности в возможности обойтись без газа из России

Чешский министр Сикела заявил о росте уверенности в возможности обойтись без газа из РФ

Газохранилища в Чехии заполнены на 92 процента, при этом газ продолжает поступать в них из-за установившейся теплой погоды и сокращения энергопотребления на 34 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава Минпромторга страны Йозеф Сикела, передает ТАСС.

По его словам, в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти предстоящий зимний период даже с учетом резкого сокращения поставок газа из России. Обойтись без выпавших объемов помогают возросшие поставки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США.

На фоне снижения опасений биржевая стоимость топлива уверенно снижается. За последние две недели цены упали на треть, в начале торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 18 октября, ноябрьские фьючерсы опускались ниже 1200 долларов за тысячу кубометров.

Европейские лидеры продолжают работать над планом мероприятий по снижению ценового давления на энергоресурсы. По данным СМИ, от потолка цен на газ пока решено отказаться из-за опасений по поводу дефицита поставок, вместо этого в регионе планирует сосредоточиться на совместных закупках.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что введение ограничений на цены приведет к остановке поставок, поскольку российская сторона посчитает такие действия нарушением контракта. К настоящему времени Россия отвечает за 10 процентов европейского газового импорта, что в три-четыре раза ниже, чем в прошлые годы, но все равно представляет собой значительный объем.

