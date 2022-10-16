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21:25, 16 октября 2022Экономика

В США раскрыли объем поставляемого в Европу СПГ

Госдепартамент: США поставляют в Европу 70 процентов от своего экспортируемого СПГ

Фото: Dmitry Neymyrok / Reuters

США поставляют в Европу 70 процентов от всего экспортируемого американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт в интервью болгарскому телеканалу bTV.

По его словам, Вашингтон мобилизует свои ресурсы по экспорту СПГ для обеспечения нужд Европы. «Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70 процентов нашего экспорта направлены в Европу», — сообщил он.

Он также заверил, что «значительно укрепившая свою энергетическую безопасность» Европа успешно преодолеет зимний период «с гарантированной и солидной поддержкой США».

В сентябре добыча природного газа в США достигла рекордных 2,8 миллиарда кубометров в сутки. Американские компании начали добывать максимальное количество газа на фоне возросшего спроса в первую очередь в Европе. В том числе благодаря этим поставкам Евросоюз, стремящийся покончить с зависимостью от российского газа, опережает график закачки в подземные хранилища газа.

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Марина Совина
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