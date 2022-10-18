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10:58, 18 октября 2022Экономика

ЕС отказался от введения потолка цен на газ

ЕС отказался от введения потолка цен на газ из-за внутренних разногласий

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками, пишет Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергокризисом Европейской комиссии (ЕК). Во избежание резких колебаний цен на газ ЕК предложит странам блока совместные закупки.

Как отмечают журналисты, ЕК «делает ставку на меры по укреплению солидарности между государствами-членами». Исполнительный орган блока также намерен запустить новый индекс стоимости сжиженного природного газа (СПГ) наряду с бенчмарком TTF. Новый показатель призван более точно отражать ситуацию с энергетикой в регионе после прекращения поставок трубопроводного газа из России.

Хотя общий потолок цен введен не будет Еврокомиссия добивается от национальных правительств разрешения предлагать (только в крайних случаях) ценовые ограничения на сделки по индексу TTF. Мера может быть использована до того, как ЕС разработает новый индекс СПГ, чтобы избежать скачков цен и ограничить спекуляции. 

ЕК также пакет потребует от торговых площадок создать временный механизм управления волатильностью стоимости деривативов (производных финансовых инструментов) на электроэнергию и газ к 31 января 2023 года. Согласно проекту, комиссия будет внимательно следить за тем, как члены блока соблюдают меры по сокращению спроса, и может обязать страны к его принудительному сокращению, если текущие меры окажутся недостаточными. Все указанные предложения ЕК будут обсуждаться представителями стран ЕС на саммите 20-21 октября в Брюсселе.

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Софья Ермакова
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