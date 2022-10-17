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12:54, 17 октября 2022Экономика

Раскрыт возможный объем совместных закупок газа странами ЕС

Еврокомиссар Рейндерс: страны ЕС могут совместно закупать 15% используемого газа

Фото: Kwon Junho / Unsplash

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс раскрыл возможный объем совместных закупок газа странами Евросоюза (ЕС). В эфире телеканала RTL он заявил, что Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести обязательство по совместному приобретению 15 процентов используемого в блоке газа.

«Я полагаю, что страны-члены могут согласиться с тем, чтобы сказать, что 15 процентов заказываемого объема могли бы в обязательном порядке приобретаться совместно компаниями, которые используют этот газ», — сказал он. Незадолго до интервью Рейндерс принял участие в заседании Еврокомиссии.

По словам Рейндерса, европейские государства уже согласились делать совместные закупки добровольно, но ЕК хочет сделать этот процесс обязательным.

Ранее о необходимости данной меры заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что для членов ЕС было бы целесообразно организовать совместные закупки газа в следующем сезоне, так как конкуренция влечет рост цен на топливо. Объединившись, страны могли бы усилить свои позиции в переговорах с поставщиками.

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Как писал Bloomberg, ЕК планирует согласовать новый пакет мер в сфере энергетики 18 октября, в него могут входить совместные закупки газа. Кроме того, власти ЕС планируют внедрить механизм по снижению цен на весь покупаемый газ — установить максимальную динамическую стоимость топлива, по которой европейские страны смогут покупать его на бирже TTF. Предложения Еврокомиссии будут рассмотрены министрами энергетики европейских стран на совещании 25 октября.

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Софья Ермакова
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