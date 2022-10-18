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10:27, 18 октября 2022Экономика

Цены на газ в Европе резко упали

Цена на газ в Европе 18 октября опустилась почти до 1200 долларов за 1000 кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Падение цен на газ в Европе резко ускорилось. Так, 17 октября, они опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, а утром 18 октября упали уже до 1202 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:00 по московскому времени ноябрьские фьючерсы скорректировались до 1252 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, за последние две недели стоимость топлива в регионе упала почти на треть.

Такая динамика наблюдается на фоне опережающего график заполнения подземных хранилищ газа, снижения опасений после реализации основных рисков, в первую очередь прекращения поставок по «Северному потоку». Свое влияние оказывает установившаяся в Европе теплая погода и серьезный рост средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

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В настоящее время страны Евросоюза готовят механизм по контролю за ценами на газ, который подразумевает установление максимальной динамической стоимости топлива. Предполагается, что такие меры позволят исключить спекулятивный рост цен и не помешают утвержденным ранее мерам экономии топлива.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что Россия прекратит поставки газа в Европу при введении потолка цен. По его словам, компания расценит решение как нарушение контрактов. Европейские власти, в свою очередь, указывают, что доля «Газпрома» в поставках рухнула с 30-40 до 10 процентов, так что возможности для давления снизились.

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Платон Щукин
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