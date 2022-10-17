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18:50, 17 октября 2022Экономика

Цены на газ в Европе опустились до рекорда

Цены на газ опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Virginia Mayo / AP

Цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу долларов, это рекордно низкий показатель с 20 июня, свидетельствуют данные площадки лондонской биржи ICE.

На момент написания новость фьючерсы торговались на уровне 1288 доллара (минус 9,5 процента). Стоимость топлива в Европе в последние полтора месяца падает из-за снижения опасений по поводу прохождения зимнего периода. Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполняются с опережением плана, а США продолжают наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести обязательство по совместному приобретению 15 процентов используемого в блоке газа.

Кроме того, власти ЕС планируют внедрить механизм по снижению цен на весь покупаемый газ — установить максимальную динамическую стоимость топлива, по которой европейские страны смогут покупать его на бирже TTF. Предложения Еврокомиссии будут рассмотрены министрами энергетики европейских стран на совещании 25 октября.

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Платон Щукин
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