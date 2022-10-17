Цены на газ в Европе опустились до рекорда

Цены на газ опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу долларов, это рекордно низкий показатель с 20 июня, свидетельствуют данные площадки лондонской биржи ICE.

На момент написания новость фьючерсы торговались на уровне 1288 доллара (минус 9,5 процента). Стоимость топлива в Европе в последние полтора месяца падает из-за снижения опасений по поводу прохождения зимнего периода. Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполняются с опережением плана, а США продолжают наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести обязательство по совместному приобретению 15 процентов используемого в блоке газа.

Кроме того, власти ЕС планируют внедрить механизм по снижению цен на весь покупаемый газ — установить максимальную динамическую стоимость топлива, по которой европейские страны смогут покупать его на бирже TTF. Предложения Еврокомиссии будут рассмотрены министрами энергетики европейских стран на совещании 25 октября.