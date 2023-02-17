Цены на газ в Европе обрушились

Стоимость газа в Европе упала ниже 550 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе во время торгов в пятницу, 17 февраля, обрушились ниже 550 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с конца августа, свидетельствуют данные биржи ICE.

Мартовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 566,3 доллара. Вскоре их стоимость составляла 545,2 доллара (минус 5,2 процента). Как объясняют аналитики, цены на газ идут вниз из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что страны Европы в 2022 году увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 60 процентов, до 121 миллиона тонн. Такой результат позволил региону выдержать резкое сокращение объемов закупок трубопроводного газа у России. Падение закупок КНР на 15 миллионов тонн и сокращение импорта азиатскими странами помогло Европе обеспечить себя достаточным количеством газа. Однако в дальнейшем, предупреждают в Shell, конкуренция Китая и Европы за СПГ будет нарастать.