Европа рекордно увеличила закупки сжиженного газа

Shell: Европа увеличила импорт СПГ на 60% в 2022 году

Страны Европы в 2022 году увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 60 процентов, до 121 миллиона тонн, указано в отчете нефтегазовой компании Shell.

Такой результат позволил региону выдержать резкое сокращение объемов закупок трубопроводного газа у России. Падение закупок КНР на 15 миллионов тонн и сокращение импорта азиатскими странами помогло Европе обеспечить себя достаточным количеством газа. Однако в дальнейшем, предупреждают в Shell, конкуренция Китая и Европы за СПГ будет нарастать.

«Согласно прогнозу по рынку СПГ на 2023 год, возросшая потребность Европы в СПГ, похоже, усилит конкуренцию с Азией за ограниченные новые поставки в течение следующих двух лет», — указано в отчете.

При этом рост цен на газ приводит к тому, что страны увеличивают закупки менее экологичных видов топлива. Так, Бангладеш и Пакистан нарастили импорт мазута, а Индия и Германия стали больше использовать уголь в электрогенерации. Также промышленные потребители в Европе были вынуждены сократить потребление газа на 16 процентов.

В целом объем мировой торговли СПГ в 2022 году достиг 397 миллионов тонн, что на 16 миллионов тонн больше, чем в 2021 году. Россия расположилась на четвертом месте в списке крупнейших экспортеров сжиженного газа, а лидерами стали Австралия, Катар и США. Причем США за год обеспечили наибольший прирост мирового предложения в 6 миллионов тонн, экспортировав 80 миллионов тонн СПГ.

«Отраслевые прогнозы предполагают, что к 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более чем 700 миллионов тонн в год. Требуется больше инвестиций в проекты по сжижению, чтобы избежать разрыва между спросом и предложением, который, как ожидается, возникнет к концу 2020-х годов», — отмечают аналитики.

По данным VYGON Consalting, крупнейшим поставщиком СПГ в Европу в прошлом году стали США, которые заняли 42,7 процента рынка. Американские компании нарастили поставки в 2,4 раза в годовом выражении до 51,5 миллиона тонн.