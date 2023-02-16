Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:10, 16 февраля 2023Экономика

Европа рекордно увеличила закупки сжиженного газа

Shell: Европа увеличила импорт СПГ на 60% в 2022 году

Фото: John Macdougall / Reuters

Страны Европы в 2022 году увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на рекордные 60 процентов, до 121 миллиона тонн, указано в отчете нефтегазовой компании Shell.

Такой результат позволил региону выдержать резкое сокращение объемов закупок трубопроводного газа у России. Падение закупок КНР на 15 миллионов тонн и сокращение импорта азиатскими странами помогло Европе обеспечить себя достаточным количеством газа. Однако в дальнейшем, предупреждают в Shell, конкуренция Китая и Европы за СПГ будет нарастать.

«Согласно прогнозу по рынку СПГ на 2023 год, возросшая потребность Европы в СПГ, похоже, усилит конкуренцию с Азией за ограниченные новые поставки в течение следующих двух лет», — указано в отчете.

При этом рост цен на газ приводит к тому, что страны увеличивают закупки менее экологичных видов топлива. Так, Бангладеш и Пакистан нарастили импорт мазута, а Индия и Германия стали больше использовать уголь в электрогенерации. Также промышленные потребители в Европе были вынуждены сократить потребление газа на 16 процентов.

В целом объем мировой торговли СПГ в 2022 году достиг 397 миллионов тонн, что на 16 миллионов тонн больше, чем в 2021 году. Россия расположилась на четвертом месте в списке крупнейших экспортеров сжиженного газа, а лидерами стали Австралия, Катар и США. Причем США за год обеспечили наибольший прирост мирового предложения в 6 миллионов тонн, экспортировав 80 миллионов тонн СПГ.

«Отраслевые прогнозы предполагают, что к 2040 году спрос на СПГ достигнет от 650 до более чем 700 миллионов тонн в год. Требуется больше инвестиций в проекты по сжижению, чтобы избежать разрыва между спросом и предложением, который, как ожидается, возникнет к концу 2020-х годов», — отмечают аналитики.

По данным VYGON Consalting, крупнейшим поставщиком СПГ в Европу в прошлом году стали США, которые заняли 42,7 процента рынка. Американские компании нарастили поставки в 2,4 раза в годовом выражении до 51,5 миллиона тонн.

Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов
Выявлено влияние алкоголя во время беременности на форму лица детей
Ведущую «Давай поженимся!» назвали героиней после интервью со звездой КВН
Беременная Рианна назвала первые дни материнства «выносом мозга»
В Польше устроили протест против ввоза украинского зерна
Жираф застрял в воротах вольера и погиб
Избившего сотрудницу подмосковного пункта Wildberries мигранта задержали
Названа дата возвращения китайцев в Москву
Грузовик протаранил 16 авто на российской трассе и попал на видео
Турецкие банки ограничили бесконтактную оплату по картам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.