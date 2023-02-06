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08:06, 6 февраля 2023Экономика

Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу

VYGON: США нарастили экспорт СПГ в Европу в 2,4 раза в 2022 году, заняв более 40% рынка

Фото: Issei Kato / Reuters

В 2022 году Европа закупила в США сжиженного природного газа (СПГ) в 2,4 раза больше (плюс 140,7 процента), чем в 2021 году, заместив значительные объемы трубопроводного газа из России. За прошлый год США поставили в Европу 51,5 миллиона тонн топлива, заняв 42,7 процента рынка, и стали главным экспортером СПГ в регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные VYGON Consalting.

Вторым поставщиком топлива в Европу компания назвала Катар, который в прошлом году нарастил экспорт на 19,5 процента, до 18,4 миллиона тонн. На третьем месте по объему поставок СПГ оказалась Россия, с поставками 15,8 миллиона тонн (плюс 19,7 процента в годовом выражении). Суммарно на эти страны вместе с США пришлось более 70 процентов экспорта СПГ в Европу.

Среди других поставщиков данного вида топлива в регион были Алжир и Нигерия, снизившие экспорт в 2022 году до 9 и 8,3 миллиона тонн соответственно. На эти страны пришлось 14,3 процента европейского рынка. Кроме того, в числе экспортеров СПГ в Европу компания также выделяет Египет (5,2 миллиона тонн), Тринидад и Тобаго (3 миллиона тонн), Норвегию (2,6 миллиона тонн) и другие страны.

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По оценкам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу 17 миллионов тонн СПГ, что на 20 процентов больше, чем в 2021 году — Москва таким образом частично компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа. Евросоюз, начавший активно диверсифицировать импорт и наращивать альтернативные поставки топлива после начала военных действий на Украине, в результате смог полностью преодолеть энергетическую зависимость от России, заявил ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Мария Грушко
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