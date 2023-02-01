Refinitiv: Россия увеличила поставки СПГ в Европу на 20 процентов в 2022 году

В 2022 году Россия поставила в Европу около 17 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 20 процентов больше, чем в 2021 году, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Общий объем экспорта СПГ из России в прошлом году увеличился на 8,6 процента, до 33 миллиона тонн, более половины поступило на европейский рынок. Москва таким образом частично компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа, отмечает издание.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал главными импортерами российского СПГ в Европе Францию и Испанию — за первые девять месяцев 2022 года эти страны приняли около 60 процентов всех партий, поступивших в регион.

В целом Европа обеспечила себе безопасное прохождение зимнего периода за счет поставок СПГ, рекордной выработки солнечных и ветряных электростанций, теплой погоды и как следствие беспрецедентно высоких запасов газа в хранилищах.