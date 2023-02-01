Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:19, 1 февраля 2023Экономика

Россия увеличила поставки СПГ в Европу

Refinitiv: Россия увеличила поставки СПГ в Европу на 20 процентов в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В 2022 году Россия поставила в Европу около 17 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 20 процентов больше, чем в 2021 году, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Общий объем экспорта СПГ из России в прошлом году увеличился на 8,6 процента, до 33 миллиона тонн, более половины поступило на европейский рынок. Москва таким образом частично компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа, отмечает издание.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал главными импортерами российского СПГ в Европе Францию и Испанию — за первые девять месяцев 2022 года эти страны приняли около 60 процентов всех партий, поступивших в регион.

В целом Европа обеспечила себе безопасное прохождение зимнего периода за счет поставок СПГ, рекордной выработки солнечных и ветряных электростанций, теплой погоды и как следствие беспрецедентно высоких запасов газа в хранилищах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Актера Щербакова госпитализировали в Москве
Американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины
Российский пенсионер случайно убил жену огнестрельной ловушкой на животных
Бывший хоккеист сборной России раскритиковал организацию футбольных турниров
В ЦАР завершили расследование дела о покушении на главу Русского дома
Россия увеличила поставки СПГ в Европу
Грузовой «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае
В МИД заявили о росте аппетита Зеленского из-за слов Макрона
Россиянин в футболке с «Бэтменом» подрался с пожарным и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.