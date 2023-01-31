Доля ветра и солнца в энергетике Евросоюза превысила долю газа

Ember: с помощью ветра и солнца ЕС в 2022 году получил больше энергии, чем от газа

В минувшем году доля выработанной электроэнергии за счет солнечной и ветряной энергетики в странах Евросоюза составила порядка 22 процента, что стало рекордным показателем в истории. По этому показателю возобновляемые источники энергии даже опередили газ — на него пришлось только 20 процентов выработки. Об этом со ссылкой на аналитический центр Ember сообщает Zeit.

Согласно расчетам экспертов, в 2022 году в ЕС произведено 203 тераватт-часов солнечной энергии, что на 24 процента больше, чем годом ранее. Только благодаря этому Европа сэкономила десять миллиардов долларов на закупках газа. Ветрогенерация принесла 420 тераватт-часов, это на 33 тераватт-часа больше в годовом выражении.

Лидером по использованию возобновляемых источников энергии традиционно стала Германия. За год она получила 126 тераватт-часов за счет ветрогенерации и 59 тераватт-часов за счет солнечной энергии. При этом зеленая энергетика в стране отвечает всего за десять процентов общей выработки, до последнего время она делала ставку на использование природного газа.

События 2022 года привели к тому, что поставки российского газа в Германию по трубопроводам резко сократились, а потом и вовсе остановились. Ситуация заставила Берлин не только ускорить строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), но и активнее развивать зеленую энергетику.

Успехи в этом направлении позволили властям Германии предполагать, что негативные последствия отказа от энергетического сотрудничества с Россией будут полностью преодолены в течение трех лет. Также в ближайшее время страна намерена ограничить закупку российского сжиженного природного газа (СПГ).