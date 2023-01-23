Германия назвала срок полного замещения российского газа
Германии понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ), которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива. Такой срок назван в предоставленном Bloomberg ответе Министерства экономики страны на запрос депутатов Левой партии.
По оценке ведомства, к 2026 году ФРГ удастся построить инфраструктуру для приема 56 миллиардов кубометров СПГ — столько трубопроводного газа страна импортировала из России в 2021 году. К 2030 году мощности планирует расширить до 76,5 миллиарда кубометров, что эквивалентно 80 процентам общего потребления газа в Германии в 2021 году.
Депутат от Левой партии Кристиан Лейе в разговоре с изданием заявил, что проблемы для европейского газового рынка создает также и нехватка мощностей по производству СПГ у его поставщиков. По его прогнозу, в ближайшие три-четыре года экспортерам сжиженного топлива не удастся удовлетворить растущий спрос в мире. В связи с этим у Германии сформировалась «негласная стратегия» — продолжать платить огромные суммы за поставки СПГ, в то время как другие, менее богатые страны «останутся с пустыми руками», подчеркнул Лейе.
Bloomberg также процитировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил в январе, что страна извлекла урок из чрезмерной зависимости от энергоресурсов из России. После начала украинского конфликта Германия стала снижать долю России в импорте газа за счет сокращения потребления, импорта СПГ через соседние европейские страны и увеличения трубопроводных поставок из Норвегии и Нидерландов. Теперь же, по словам Шольца, цель Германии — нарастить мощности по приему СПГ до такой степени, чтобы располагать тем же количеством газа, что и в 2021, без импорта из России.
Вместе с тем цены на газ в Европе неуклонно снижаются на фоне аномально теплой погоды и больших запасов в хранилищах региона. Вопрос стоимости газа, показывавшей резкий рост в 2022 году на фоне существенного сокращения поставок из России, был одним из аргументов для тезисов о рисках рецессии для европейской экономики. По мере стабилизации ситуации специалисты стали ожидать, что ВВП еврозоны по итогам текущего года продолжит рост.