Европейской экономике спрогнозировали рост

Consensus Economics: экономика в зоне евро вырастет по итогам 2023 года на 0,1 процента

В текущем году экономика зоны евро продолжит рост с показателем 0,1 процента, так что рецессии, скорее всего, удастся избежать. Об этом со ссылкой на новый отчет Consensus Economics пишет Financial Times.

Еще в декабре опрошенные организацией аналитики ожидали падение на 0,1 процента, но в январе прогноз изменился. Этому способствовала большая, чем ожидалось, устойчивость экономики.

Она обусловлена, в том числе стабильной ситуацией с энергоресурсами. Значительную долю неопределенности вносила ситуация с природным газом на фоне многократного снижения поставок из России. Однако по состоянию на конец января европейские хранилища заполнены на рекордном уровне, а биржевая стоимость газа ниже, чем год назад.

Ранее с аналогичным прогнозом выступили аналитики инвестбанка Goldman Sachs. Причем их ожидания даже более оптимистичны — рост на 0,6 процента. В свою очередь другой американский инвестбанк JP Morgan считает, что в 2023 году на те же 0,1 процента вырастет экономика Великобритании. До этого они полагали, что королевство столкнется с падением ВВП в размере 0,3 процента.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на прошлой неделе заявил, что в текущем году экономическая ситуация окажется лучше ожиданий, так что регион сможет избежать рецессии. Он указал на стабильный рынок труда и снижающиеся расходы на энергоносители.

В отношении России Всемирный банк в январе ухудшил прогноз на 2023 год до падения на 3,3 процента. Основной причиной негативной тенденции названо падение нефтегазовых доходов.