Экономике Великобритании спрогнозировали лучшее будущее

J.P.Morgan улучшил оценку экономики Великобритании в 2023 году до падения на 0,1 процента

В 2023 году Великобританию все же ожидает рецессия, но она будет минимальной, прогнозируют аналитики американского инвестиционного банка J.P.Morgan. Ранее они оценивали падение ВВП в 0,3 процента, теперь более вероятным видят снижение на 0,1 процента, пишет Reuters.

Причиной для лучших ожиданий стало снижение цен на природный газ, а также предполагаемый отказ британского правительства от планов по повышению счетов за электроэнергию для домохозяйств в апреле.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в текущем году экономическая ситуация окажется лучше предыдущих ожиданий и сможет избежать рецессии. По его словам, рынок труда остается стабильным, а цены на энергоносители хоть и остаются высокими, но уверенно снижаются.

К такому же выводу пришли экономисты инвестиционного банка Goldman Sachs. В начале 2023 года они полагают, что инфляция в еврозоне к концу года составит 3,25 процента, а ВВП вырастет на 0,6 процента. Предыдущий прогноз подразумевал снижение на 0,1 процента.

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева полагает, что США смогут избежать рецессии, а если падение ВВП все же случится, то оно окажется незначительным.