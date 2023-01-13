В МВФ улучшили оценку роста экономики в США

Глава МВФ Георгиева заявила о возможности США избежать рецессии в 2023 году

В текущем году США сумеют избежать рецессии, появляется все больше поводов для улучшения оценки крупнейшей экономики мира. Об этом на брифинге заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Reuters.

Она указала, что рынки труда в стране остаются устойчивыми, а потребительский спрос достаточно высоким, повышение процентной ставки на него не повлияло. При этом у экономики США появились более диверсифицированные источники роста.

Георгиева отметила, что даже если в худшем варианте случится рецессия с технической точки зрения, то это будет очень мягкая рецессия. Официальный прогноз МВФ по США на текущий год будет обновлен в январе.

Ранее экономисты Goldman Sachs пересмотрели предыдущие прогнозы по поводу состояния экономики в еврозоне в 2023 году. Теперь вместо рецессии они ожидают рост на 0,6 процента, а инфляцию — на уровне 3,25 процента. В свою очередь Европейский центробанк больше не ждет сокращения производства из-за проблем с энергоресурсами, поскольку ситуация складывается лучше ожиданий.

Между тем Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по спаду ВВП России в 2023 году с двух процентов до 3,3 процента. При этом по итогам 2022 года, полагают в организации, сокращение составило 3,5 процента, что значительно хуже оценки Минфина России (2,7 процента).