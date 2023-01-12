Европа избежала опасности сокращения производства

Европейский Центробанк заявил об отсутствии опасности сокращения производства в ЕС

В ближайшие годы странам Евросоюза, скорее всего, не придется сокращать производство из-за проблем с энергоносителями, такой опасности регион избегает. Об этом говорится в экономическом вестнике Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает РИА Новости.

Эксперты регулятора отмечают, что высокие запасы природного газа, успехи в сокращении спроса и продолжающееся замещение российского газа альтернативными поставщиками и источниками энергии позволили говорить об отсутствии угрозы.

При этом в вестнике признали, что риски перебоев в энергоснабжении остаются повышенными, в первую очередь речь идет о ситуации зимы 2023-2024-го. Описание относится к периоду до 2025 года включительно.

После начала боевых действий на Украине многие эксперты и политики высказывали опасения по поводу возможного ограничения поставок российских энергоносителей в Евросоюз и, как следствие, беспрецедентного кризиса в регионе. По состоянию на середину января ситуация выглядит лучше негативных ожиданий.

Несмотря на резкое снижение закупок в России, запасы газа находятся на рекордно высоком уровне, при этом биржевые цены на топливо ниже, чем год назад. На этом фоне экономисты Goldman Sachs отказались от предыдущих прогнозов по поводу рецессии в еврозоне в 2023 году, ожидая роста ВВП на 0,6 процента, а инфляцию — 3,25 процента.

