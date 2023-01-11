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11:57, 11 января 2023Экономика

Европу назвали победителем в борьбе за газ после падения цен

Bloomberg: Европа побеждает в борьбе за газ даже после резкого падения цен
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу остались на прежнем уровне даже после того, как биржевые цены на топливо упали в два раза. Европа побеждает Азию в борьбе за СПГ, несмотря на резко сократившиеся собственные расходы и тревожные прогнозы аналитиков в последние месяцы, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе 68 процентов экспорта американского СПГ пришлось на Европу, в Азию было направлено только 27 процентов, отмечено в материале. Эксперты ожидали, что отмена ковидных ограничений подстегнет спрос в Китае, однако этого не случилось.

КНР столкнулась с взрывным ростом числа заболевших, что сдерживает производство, а кроме того, впереди — Новый год по лунному календарю. Этот период в Китае традиционно сопровождается отпусками и сдерживает производство, а значит, потребность в газе будет ограничена. В настоящее время цены на СПГ для китайских компаний падают, что является хорошим показателем отсутствия восстановления деловой активности.

При этом в Азии, как и в Европе, не наблюдается низких температур, а запасы находятся на достаточном уровне. Как отмечается в материале, если в регионе похолодает, то часть СПГ будет перенаправлена с европейского на азиатские рынки, но критичной ситуация не станет — топлива пока достаточно для мировых потребностей.

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Ранее эксперты ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) дали прогноз, что Германия не только сможет пройти зиму на текущих запасах газа даже в случае экстремально низких температур, но и спокойно обеспечить себя топливом на следующий отопительный сезон. В свою очередь, Reuters утверждает, что падение поставок из России в начале января объясняется невостребованностью российского газа.

На этом фоне экономисты инвестиционного банка Goldman Sachs признали европейскую экономику более устойчивой и отказались от прогнозов ее падения в текущем году. По уточненным прогнозам, инфляция в еврозоне к концу года составит 3,25 процента, а ВВП вырастет на 0,6 процента.

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Платон Щукин
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