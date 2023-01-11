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10:19, 11 января 2023Экономика

Падение поставок российского газа через Украину объяснили его ненужностью

Reuters: поставки российского газа через Украину падают из-за высоких запасов в Европе

Фото: Danilo Krstanovic / Reuters

Поставки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины в последнее время падают из-за сочетания ряда факторов, приводящих к тому, что топливо покупателям становится менее нужным. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Прокачка через пропускной пункт «Суджа» в начале января упала на 10 процентов, с 42,2 миллиона кубометров до 37,8 миллиона, и с тех пор, согласно сообщениям «Газпрома», держится на этом уровне. Компания не комментирует причину снижения поставок.

Однако собеседник агентства указал, что, скорее всего, высокий уровень заполненности газовых хранилищ, высокие температуры в Европе, снижающие потребление, создают угрозу переполнения системы хранения.

Газовый аналитик Refinitiv Марина Цыганкова отметила, что обвал биржевых цен на топливо мог привести к тому, что российский газ оказался дороже, чем у конкурентов, поэтому логично было сократить его покупку и переключиться на сжиженный природный газ (СПГ).

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Сложившаяся ситуация привела к тому, что операторы газовых хранилищ в Германии начали сходиться во мнении, что проблем с заполненностью не будет и следующем году. Последние недели Европа обходится текущими поставками топлива, практически не прибегая к запасам.

Ранее сообщалось, что Польша, в 2022 году отказавшаяся от закупок у Газпрома, нарастила импорт СПГ в 2022 году на 57 процентов. В свою очередь в Германии доля российского газа по итогам 2022 года упала с 50 процентов до 20-ти.

Поставки российского газа в дальнее зарубежье в минувшем году сократились до уровня начала 1990-х годов. Добыча упала до минимума за шесть лет — на 11,8 процента в годовом выражении.

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Платон Щукин
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