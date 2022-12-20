Одна европейская страна резко сократила зависимость от российского газа

BDEW: Германия снизила долю российского газа в общем потреблении с 55% до 20%

В текущем году Германии удалось значительно сократить потребление газа из России — по сравнению с 2021 годом доля российского топлива в общем потреблении снизилась с 55 до примерно 20 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Германии (BDEW).

Российский газ перестал поступать в ФРГ начиная с сентября 2022 года, однако страна диверсифицировала импорт за счет других государств Европы. Так, Германия, в особенности зависящая от российского газа, компенсировала поставки, увеличив закупки топлива в Нидерландах, Бельгии и Франции.

В то же время ФРГ сократила общий спрос на газ почти на 15 процентов, повлияла теплая погода и требования правительства экономить топливо из-за резкого роста цен. В настоящий момент газовые хранилища Германии заполнены на 87,61 процента, свидетельствуют данные GIE.

Страны Европы с началом зимнего сезона начали активно отбирать газ из хранилищ. С 6 декабря объемы отбора превышают средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). При этом в ближайшие дни в регионе ожидается сохранение морозов, что заставит страны более интенсивно сжигать газовые запасы.

В то же время наполненность хранилищ в Евросоюзе все еще превышает средний показатель на ту же дату за последние пять лет. Текущий уровень запасов GIE оценивает в 83,8 процента с учетом того, что начало сезона отбора (14 ноября) в этом году оказалось самым поздним c 2011 года.