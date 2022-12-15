Отбор газа из хранилищ в Европе достиг рекорда

Суточный отбор газа из хранилищ Европы стал максимальным за 12 лет наблюдений

За сутки 13 декабря объем газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы снизился на рекордные 0,73 процентных пункта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Таким образом, суточный отбор стал максимальным для этой даты за всю 12-летнюю историю наблюдений.

Резкий рост отбора газа из европейских ПХГ наблюдается на фоне похолодания. С 6 декабря объемы отбора превышают средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). При этом в ближайшие дни в регионе ожидается сохранение морозов, что заставит страны более интенсивно сжигать газовые запасы.

В то же время наполненность ПХГ в ЕС все еще превышает средний показатель на ту же дату за последние пять лет на 10,2 процентных пункта. Текущий уровень запасов GIE оценивает в 86,59 процента с учетом того, что начало сезона отбора (14 ноября) в этом году оказалось самым поздним c 2011 года.

Ранее «Газпром» прогнозировал, что, несмотря на высокие уровни запасов газа, нагрузка на европейские ПХГ будет больше «в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка». Добыча у самого «Газпрома», по данным компании, в первые 10 месяцев 2022 года упала на 18,6 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а экспорт в страны дальнего зарубежья снизился более чем на 40 процентов.

