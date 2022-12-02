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12:38, 2 декабря 2022Экономика

Европа добилась успехов в экономии газа

«Интерфакс»: запасы газа в Европе оказались больше средних показателей последних пяти лет

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам ноября достиг 92,8 процента. Это почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, поскольку странам удалось добиться успехов в экономии топлива, пишет «Интерфакс».

Начало сезона отбора в этом году оказалось самым поздним c 2011 года за все время наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Параллельно растут объемы газификации на европейских терминалах по приему сжиженного природного газа (СПГ). С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 68 процентов, тогда как в среднем за октябрь было 60 процентов. Уже неделю производительность терминалов стабильно выше 70 процентов.

Цены на фьючерсы на TTF остаются на сравнительно высоком уровне на фоне зимнего похолодания и снижения объемов ветрогенерации, однако по-прежнему ниже исторических максимумов, фиксировавшихся ранее в этом году.

Сокращение потребления газа в Европе, как отмечает российский «Газпром», стало ключевым фактором снижения спроса на газ в мире. По предварительным оценкам, глобальный спрос за 11 месяцев упал на 55 миллиардов кубометров, причем в ЕС снижение составило около 50 миллиардов.

Сама компания существенно сокращала поставки в Европу с середины июня, ссылаясь на технические проблемы с оборудованием. Ее поставки в дальнее зарубежье в целом по итогам ноября упали на 44 процента год к году (95,2 миллиарда кубометров). При этом возросли объемы поставок в Китай. Конкретных цифр «Газпром» не приводит, но известно, что на 2023 год объемы прокачки по «Силе Сибири» на весь 2023 год запланированы на уровне в 22 миллиарда кубометров.

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Платон Щукин
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