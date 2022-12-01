Добыча и экспорт «Газпрома» упали

Добыча газа «Газпромом» за 11 месяцев года упала на 19,4%

Добыча газа «Газпрома» за 11 месяцев года упала на 19,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, говорится в сообщении компании. Объемы составили 376,9 миллиарда кубометров газа.

Снизились и поставки в дальнее зарубежье — экспорт сократился на 44 процента год к году (95,2 миллиарда кубометров). При этом возросли объемы поставок в Китай, однако конкретных цифр «Газпром» не приводит. Известно, что объемы прокачки по «Силе Сибири» на весь 2023 год запланированы на уровне всего в 22 миллиарда кубометров.

Компания обратила внимание на то, что ключевым фактором снижения спроса на газ в мире стало сокращение потребления в Евросоюзе. По предварительным оценкам, глобальный спрос за 11 месяцев упал на 55 миллиардов кубометров, причем в ЕС снижение составило около 50 миллиардов.

«Газпром» прогнозирует также, что нагрузка на газовые хранилища в ЕС будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Сама компания существенно сокращала поставки в Европу с середины июня, ссылаясь на технические проблемы с оборудованием. Параллельно Европа наращивала объемы закупок сжиженного природного газа в США, притом в том числе и в России. Грузы в регион активно направлял «Новатэк».

