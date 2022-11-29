Конкурент «Газпрома» предпочел Европу Азии

«Ъ»: «Новатэк» сократил поставки СПГ в Азию на 30% по Северному морскому пути

«Новатэк» готовится завершить навигацию этого года в Азию по Северному морскому пути, сократив поставки сжиженного газа (СПГ) по этому маршруту на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. Всего за сезон конкурент «Газпрома» отправил в Азию 30 партий СПГ (около 2,1 миллиона тонн), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Kpler.

Большую часть грузов компания предпочитала доставлять в Европу, где цены на газ почти весь год были выше, чем в Азии. Годом ранее «Новатэк» доставил в страны Азии 44 партии СПГ, или около трех миллионов тонн СПГ.

Разница цен на газ в Европе и Азии составляет около 300 долларов за одну тысячу кубометров, и это без учета разницы логистических расходов, которые ниже в случае европейского экспорта, отмечает независимый эксперт Александр Собко.

За первые десять месяцев года Евросоюз приобрел на 42 процента больше российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны за этот период закупили рекордные 17,8 миллиарда кубометров, практически весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.