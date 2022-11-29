Европа рекордно закупилась российским газом

Financial Times: Европа за десять месяцев увеличила закупки СПГ из России на 42 процента

За первые десять месяцев 2022 года Евросоюз приобрел на 42 процента больше российского сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в европейском морском импорте оказалась 16 процентов, пишет Financial Times со ссылкой на свои расчеты.

Европейские страны за этот период закупили рекордные 17,8 миллиарда кубометров СПГ, практически весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов. С начала года страны Европы приобрели 62,1 миллиарда кубометров трубопроводного газа.

В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европа сумела заместить почти весь не поставленный из России трубопроводный газ, пусть и потратила на это существенные средства.

Глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон подтвердил информацию, что Европа почти полностью заместила российский газ, поставки которого резко сократились в 2022 году. Он сказал, что по состоянию на 1 октября было продано на 50 миллиардов кубометров меньше, падение составило почти 47 процентов. При этом, по словам Михельсона, поставки СПГ выросли на 65 процентов.