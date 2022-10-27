Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:37, 27 октября 2022Экономика

В России признали замещение своего газа в Европе

Глава «Новатэка» Михельсон признал замещение российского газа в Европе
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон подтвердил информацию о том, что Европа почти полностью заместила российский газ, поставки которого резко сократились в 2022 году. В ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме бизнесмен указал, что по состоянию на 1 октября было продано на 50 миллиардов кубометров меньше, падение составило почти 47 процентов, пишет РИА Новости.

По словам Михельсона, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выросли на 65 процентов, дополнительный объем, прошедший через регазификационные терминалы, достигает 43 миллиарда кубометров, в том числе 29 миллиардов — из США.

При этом европейские потребители перехватывают газ с азиатских рынков. Поставки в Китай упали на 23 процента, а в Индию — на 19 процентов. Тем не менее, уверен глава «Новатэка», развить свой успех Европе не удастся, потому что Китай запретил реэкспорт СПГ для обеспечения собственной энергобезопасности.

Дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующем году составит 60-70 миллионов тонн, а за два года будут введены мощности для производства только 29 миллионов тонн. Поэтому, подчеркнул Михельсон, предстоящая зима для Европы станет самой легкой из трех, а вот следующие две пройти будет тяжелее.

Материалы по теме:
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
11 октября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии заявила, что Европа сумела заместить почти весь не поставленный из России газ, пусть и потратила на это существенные средства. До этого о преодолении зависимости от российского газа с опережением графика заявляли канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Аналитик Reuters Клайд Рассел поспорил с мнением о том, что остановка реэкспорта СПГ Китаем повлияет на ситуацию в Европе. По его мнению, китайские компании не станут выходить на спотовый рынок, что могло бы взвинтить цену.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой
Газманов рассказал об отсутствии планов по продаже квартиры в Латвии
Путин ассоциировал себя с «низами» и рассказал о семье
Путин заявил о неизбежности равноправного диалога Запада с Россией
Путин назвал главную историческую задачу
Путин рассказал о значении распада СССР
В Японии указали на исчерпание ресурсов США из-за поставок оружия Украине
Жертвами серийного сетевого педофила из Москвы стали 20 детей
Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков
На Украине заявили об аресте имущества россиян почти на два миллиона долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.