В России признали замещение своего газа в Европе

Глава «Новатэка» Михельсон признал замещение российского газа в Европе

Глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон подтвердил информацию о том, что Европа почти полностью заместила российский газ, поставки которого резко сократились в 2022 году. В ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме бизнесмен указал, что по состоянию на 1 октября было продано на 50 миллиардов кубометров меньше, падение составило почти 47 процентов, пишет РИА Новости.

По словам Михельсона, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выросли на 65 процентов, дополнительный объем, прошедший через регазификационные терминалы, достигает 43 миллиарда кубометров, в том числе 29 миллиардов — из США.

При этом европейские потребители перехватывают газ с азиатских рынков. Поставки в Китай упали на 23 процента, а в Индию — на 19 процентов. Тем не менее, уверен глава «Новатэка», развить свой успех Европе не удастся, потому что Китай запретил реэкспорт СПГ для обеспечения собственной энергобезопасности.

Дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующем году составит 60-70 миллионов тонн, а за два года будут введены мощности для производства только 29 миллионов тонн. Поэтому, подчеркнул Михельсон, предстоящая зима для Европы станет самой легкой из трех, а вот следующие две пройти будет тяжелее.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии заявила, что Европа сумела заместить почти весь не поставленный из России газ, пусть и потратила на это существенные средства. До этого о преодолении зависимости от российского газа с опережением графика заявляли канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Аналитик Reuters Клайд Рассел поспорил с мнением о том, что остановка реэкспорта СПГ Китаем повлияет на ситуацию в Европе. По его мнению, китайские компании не станут выходить на спотовый рынок, что могло бы взвинтить цену.