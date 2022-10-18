Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:57, 18 октября 2022Экономика

Отказ Китая от продажи излишков газа назвали безопасным для Европы

Reuters: Европа не столкнется с дефицитом газа из-за отказа Китая продавать излишки СПГ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Bei He / Globallookpress.com

Рекомендация властей Китая национальным компаниям отказаться от перепродажи сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок не окажет большого негативного влияния. К такому выводу пришел аналитик Reuters Клайд Рассел.

Он указал, что страна продавала излишки газа, полученные по контрактам, поэтому опасения, что в предстоящий зимний период она выйдет на спотовый рынок и спровоцирует новое повышение цен, не имеют под собой оснований.

Китайский импорт газа окажется ниже, чем прошлой зимой, в связи с высокими ценами и достаточными запасами. Это значит, что рынок СПГ несколько сократится, но товара на нем останется достаточно для удовлетворения спроса в Европе и Азии. Таким образом, потребители вряд ли столкнутся с дефицитом топлива.

За первые восемь месяцев этого года Китай, по официальным данным, закупил 40,64 миллиона тонн СПГ, что на 28,1 процента меньше, чем за тот же период 2021 года. В сентябре Kpler оценивает импорт в 4,96 миллиона тонн, а в октябре, предполагают эксперты, он достигнет 5,78 миллиона тонн. Все эти показатели ниже, чем были зафиксированы год назад.

На этом фоне в последние недели стоимость СПГ падает на европейских и азиатских рынках. В частности, ноябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE во вторник, 18 октября, упали ниже 1200 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 16:30 по московскому времени газ торгуется на уровне 1180 долларов.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти зимний период с учетом сокращения поставок газа из России в три-четыре раза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отказе Израиля от разговора с министром обороны Украины
Случайная птица «атаковала» международный рейс и вынудила самолет развернуться
В России возбудили первое дело о сотрудничестве с иностранным государством
Концерты Ани Лорак в Европе отменили
Семин нашел способ уладить конфликт между тренерами «Спартака» и ЦСКА
Врач назвал наиболее подверженный выпадению тип волос
Страны Европы предложили обязать делиться газом друг с другом
Названо число желающих заработать на жилье ипотечников
Отказ Китая от продажи излишков газа назвали безопасным для Европы
В Турции испытали новую баллистическую ракету
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.