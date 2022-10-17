Китай запретил своим компаниям перепродавать газ

Bloomberg: Китай запретил государственным компаниям перепродавать СПГ в Европу и Азию

Власти Китая запретили государственным компаниям — импортерам газа перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и в Азии, чтобы обеспечить собственную энергобезопасность в период отопительного сезона, пишет Bloomberg.

Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec и CNOOC, им предписали сохранить топливо для использования внутри страны, утверждают источники агентства, знакомые с ситуацией. При этом, по их словам, быстро заполняющиеся европейские хранилища и высокая стоимость доставки топлива снизили привлекательность подобных сделок.

Сам Пекин, по-видимому, пошел на этот шаг на фоне прогнозов небольшого дефицита газа для собственных потребителей. Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи 16 октября подчеркнул важность энергобезопасности, повторив также, что государство должно быть осторожно в рамках своего стремления к зеленой трансформации экономики, чтобы не допустить кризиса.

В Европе же цены на газ рухнули почти на 60 процентов по сравнению с максимумами августа, хотя и остаются сравнительно высокими на фоне стремления сократить зависимость от российских поставок после начала военной операции Москвы на Украине. 17 октября стоимость фьючерсов впервые с 24 июня опустилась ниже 1400 долларов за тысячу кубометров.