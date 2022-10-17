Цены на газ в Европе резко снизились

Цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров

Стоимость ноябрьских поставок газа на лондонской бирже ICE впервые с 24 июня опустилась ниже 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки.

Столь резкое снижение наблюдается впервые с 24 июня. По состоянию на 11:00 мск фьючерсы торгуются на уровне 1354 долларов.

Стоимость топлива в Европе в последние полтора месяца неизменно снижается из-за снятия опасений по поводу прохождения зимнего периода. Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполняются с опережением плана, а США продолжают наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ).

При этом Евросоюз намерен предпринять новые меры для сдерживания цен на газ. Предложение Еврокомиссии будет обсуждаться в конце этой недели на саммите ЕС. В числе прочего он предполагает помощь странам, которые столкнутся проблемами.

Также на газовые котировки давит снижение неопределенности из-за опасений по поводу России. Зависимость Европы от российского газа сократилась до 10 процентов, что уменьшает опасность газового шантажа со стороны России. Заявление главы Газпрома Алексея Миллера об остановке поставок газа в Европу в случае введения потолка цен на газ не повлияли на рынок.