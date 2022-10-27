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14:53, 27 октября 2022Экономика

Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа

Еврокомиссар Кадри Симсон заявила о замещении всего не поставленного из России газа
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

За последние месяцы страны Европы смогли заместить весь газ, который в 2022 году не поставила в регион Россия, хотя и потратили на топливо значительные средства. Об этом на пресс-конференции в Норвегии заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что альтернативные поставщики смогли обеспечить регион газом, однако стоимость энергетического импорта по-прежнему высока, из-за чего потребители и предприятия находятся под очень сильным давлением.

В начале месяца Симсон на заседании комитета Европарламента отмечала, что европейские страны смогут обойтись без российского газа предстоящей зимой, особенно если температура воздуха окажется выше нормы, как и обещают синоптики.

До этого о преодолении за восемь месяцев зависимости от российского газа заявляли канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Последняя особенно отметила, что результат достигнут со значительным опережением графика, о котором говорили эксперты.

На фоне резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и заполнения хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до уровня, фиксировавшегося до начала российской спецоперации на Украине, то есть порядка тысячи долларов за тысячу кубометров. Это по-прежнему выше, что средние значения за последние годы, однако более чем в три раза ниже, чем достигнутый в начале сентября максимум.

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Платон Щукин
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