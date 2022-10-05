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В Европарламенте спрогнозировали ситуацию с газом зимой

Еврокомиссар Симсон: страны ЕС переживут зиму без российского газа, если она будет мягкой

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета Европарламента заявила, что европейские страны смогут обойтись без российского газа предстоящей зимой. Об этом сообщает Reuters.

По прогнозу Симсон, у стран Евросоюза (ЕС) достаточно запасов, чтобы пережить ситуацию без поставок российского газа при мягкой погоде.

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре увеличили поставки европейским клиентам до 4,37 миллиона тонн, хотя и не вывели их на полную мощность.

Ранее канцлер ФРГ Шольц отметил, что Германия готова обеспечить свою безопасность в области энергетики вне зависимости от инцидента на «Северных потоках».

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Юлия Мискевич
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