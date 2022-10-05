Германия заявила о готовности обеспечить свою энергобезопасность

Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности страны обеспечить свою энергобезопасность

Германия готова обеспечить свою безопасность в области энергетики вне зависимости от инцидента на «Северных потоках». Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель, передает РИА Новости.

«Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море», — отметил Шольц.

Немецкий лидер подчеркнул достижения ФРГ в виде новых договоров по импорту газа, постройки резервуаров для СПГ и уровня заполненности газовых хранилищ до 92 процентов. Помимо этого, канцлер ФРГ упомянул, что Берлин и федеральные земли пришли к соглашению по стабилизации энергокризиса в стране пакетами помощи стоимостью в 250 миллиардов евро.

26 сентября Шольц подписал соглашение на поставки сжиженного газа из ОАЭ. Ожидается, что газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере Германии.