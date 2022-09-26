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Германия заключила контракт на поставки сжиженного газа из ОАЭ

Al Arabiya: Канцлер ФРГ Шольц подписал соглашение на поставки сжиженного газа из ОАЭ

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ подписал с президентом Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Al Arabiya.

Отмечается, что нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ компании RWE. ADNOC поставит первую партию СПГ в конце текущего года года в рамках пробной операции. Ожидается, что газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере Германии.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер объяснил, почему Германия не может позволить себе полностью отказаться от российского газа. По его словам, необходимо добиться прекращения конфликта на Украине и остановки введения новых антироссийских санкций, из-за которых в европейских странах начался дефицит энергоресурсов.

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Марина Совина
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