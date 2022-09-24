Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии объяснили невозможность полного отказа от российского газа

Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ не может отказаться от газа из России

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke объяснил, почему Германия не может позволить себе полностью отказаться от российского газа. По его словам, необходимо добиться прекращения конфликта на Украине и остановки введения новых антироссийских санкций, из-за которых в европейских странах начался дефицит энергоресурсов.

«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт [на Украине] и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы данный конфликт был урегулирован дипломатическим путем», — заявил он.

Кречмер указал на то, что Берлин должен сохранять возможность снова покупать у Москвы газ после того, как военные действия на Украине закончатся, отметив, что если ФРГ продолжит придерживаться нынешнего политического курса, такая возможность пропадет. Он подчеркнул, что стараться экономить газ и рассчитывать на теплую зиму недостаточно.

Ранее ряд стран Европейского союза настояли на введении более жестких санкций в отношении России и хотят добиться отключения от SWIFT большего числа кредитных организаций, в числе которых оказался Газпромбанк, через который проходят расчеты за газ с европейскими покупателями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили России экономическими санкциями в случае присоединения Донбасса
В Германии объяснили невозможность полного отказа от российского газа
Байден поручил оказать давление для снижения цен на бензин
Французы раскритиковали Зеленского за претензии к Израилю
Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Сирия осудила поддержку Украины странами Запада
Кадыров назвал дармоедами и лентяями покидающих страну россиян
Сирия поддержала продление сделки по экспорту зерна с Украины
Захарова высмеяла заявления Запада об изоляции России
Юрист назвал россиянам способ снизить налог на квартиру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.